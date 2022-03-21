Людям надо срочно бежать в укрытие и ждать там до "отбоя".

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Где объявили тревогу

Львов,

Хмельницкий,

Волынь,

Черкассы,

Киев,

Одесса,

Николаев,

Харьков,

Сумы,

Чернигов,

Ивано-Франковск,

Житомир,

Ровно,

Черновцы,

Тернополь,

Днепр,

Запорожье,

Полтава.

Краматорск, Славянск, Лиман.

Об "отбое" сообщат из официальных ресурсов. Также будет звучать второй звук сирены.

Важно – В Киеве и области вводят усиленный комендантский час на полтора суток: