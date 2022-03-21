Людям надо срочно бежать в укрытие и ждать там до "отбоя".
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны
Где объявили тревогу
- Львов,
- Хмельницкий,
- Волынь,
- Черкассы,
- Киев,
- Одесса,
- Николаев,
- Харьков,
- Сумы,
- Чернигов,
- Ивано-Франковск,
- Житомир,
- Ровно,
- Черновцы,
- Тернополь,
- Днепр,
- Запорожье,
- Полтава.
- Краматорск, Славянск, Лиман.
Об "отбое" сообщат из официальных ресурсов. Также будет звучать второй звук сирены.
Важно – В Киеве и области вводят усиленный комендантский час на полтора суток: