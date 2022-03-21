Людям треба терміново бігти в укриття та чекати там до "відбою".

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Де оголосили тривогу

Львів,

Хмельницький,

Волинь,

Черкаси,

Київ,

Одеса,

Миколаїв,

Харків,

Суми,

Чернігів,

Івано-Франківськ,

Житомир,

Рівне,

Чернівці,

Тернопіль,

Дніпро,

Запоріжжя,

Полтава.

Краматорськ, Слов'янськ, Лиман.

Про "відбій" повідомлять з офіційних ресурсів. Також лунатиме другий звук сирени.

Важливо – У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину на півтори доби: