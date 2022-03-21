Людям треба терміново бігти в укриття та чекати там до "відбою".
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни
Де оголосили тривогу
- Львів,
- Хмельницький,
- Волинь,
- Черкаси,
- Київ,
- Одеса,
- Миколаїв,
- Харків,
- Суми,
- Чернігів,
- Івано-Франківськ,
- Житомир,
- Рівне,
- Чернівці,
- Тернопіль,
- Дніпро,
- Запоріжжя,
- Полтава.
- Краматорськ, Слов'янськ, Лиман.
Про "відбій" повідомлять з офіційних ресурсів. Також лунатиме другий звук сирени.
Важливо – У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину на півтори доби: