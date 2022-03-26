Из-за угрозы атаки российских захватчиков в западных областях Украины включии сигналы воздушной тревоги, сообщает 24 канал.
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Воздушная тревога в Украине
Об опасности примерно в 16:10 сообщили в следующих областях:
- Львовская,
- Волынская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Ровненская.
Жителей этих областей просят немедленно спуститься в укрытие и оставаться там до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео