Через загрозу атаки російських загарбників у західних областях України сповістити про повітряну тривогу, повідомляє 24 канал.

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Повітряна тривога в Україні

Про небезпеку приблизно о 16:10 повідомили у таких областях:

Львівська,

Волинська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Рівненська.

Жителів цих областей просять негайно спустися в укриття та залишатися там до скасування сигналу про повітряну тривогу.

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