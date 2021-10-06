Таковы результаты опроса, проведенного Savanta ComRes.

Актуально Эхо Brexit в Великобритании уничтожат до 120 тысяч свиней из-за дефицита работников

52% британцев считают, что Brexit был малорезультативен,

36% – что выход из ЕС был успешным.

Сторонников консерваторов не устраивает жизнь за пределами ЕС

Многих сторонников консервативной власти не устраивают уровень жизни за пределами блока. Каждый третий избиратель-консерватор сейчас жалеет, что страна покинула ЕС. Более того, каждый пятый из тех, кто голосует за партию Бориса Джонсона, уверен, что шансы консерваторов возрастут, если они будут обещать возврат в Евросоюз.

В правительстве Британии обещают "возрождение"

Между тем, главный представитель правительства Британии по вопросам Brexit Дэвид Фрост заявил, что "длительная плохая мечта по пребыванию в ЕС" завершилась, а вместо этого началось "британское возрождение".

Как это было Великобритания окончательно вышла из ЕС: как Brexit встретили британцы и европейцы – фото, видео

Отметим, что пока ни одна британская крупная партия не поддержала официально возвращение в Евросоюз. Лейбористы отвергли даже идею присоединения к единому рынку.

Обратите внимание! Между тем в Британии большой дефицит горючего. Одной из причин называют именно проблему с нехваткой водителей грузовиков, а это вроде бы следствие именно Brexit.