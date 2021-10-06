Таковы результаты опроса, проведенного Savanta ComRes.
Актуально Эхо Brexit в Великобритании уничтожат до 120 тысяч свиней из-за дефицита работников
- 52% британцев считают, что Brexit был малорезультативен,
- 36% – что выход из ЕС был успешным.
Сторонников консерваторов не устраивает жизнь за пределами ЕС
Многих сторонников консервативной власти не устраивают уровень жизни за пределами блока. Каждый третий избиратель-консерватор сейчас жалеет, что страна покинула ЕС. Более того, каждый пятый из тех, кто голосует за партию Бориса Джонсона, уверен, что шансы консерваторов возрастут, если они будут обещать возврат в Евросоюз.
В правительстве Британии обещают "возрождение"
Между тем, главный представитель правительства Британии по вопросам Brexit Дэвид Фрост заявил, что "длительная плохая мечта по пребыванию в ЕС" завершилась, а вместо этого началось "британское возрождение".
Как это было Великобритания окончательно вышла из ЕС: как Brexit встретили британцы и европейцы – фото, видео
Отметим, что пока ни одна британская крупная партия не поддержала официально возвращение в Евросоюз. Лейбористы отвергли даже идею присоединения к единому рынку.