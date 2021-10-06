Такі результати опитування, проведеного Savanta ComRes.
Актуально Відлуння Brexit: у Великій Британії знищать до 120 тисяч свиней через дефіцит працівників
- 52% британців вважають, що Brexit був малорезультативний,
- 36% – що вихід з ЄС був успішним.
Прихильників консерваторів не влаштовує життя за межами ЄС
Багато прихильників Консервативної влади не влаштовує рівень життя поза межами блоку. Кожен третій виборець-консерватор зараз шкодує, що країна покинула ЄС. Ба більше, кожен п'ятий з тих, хто голосує за партію Бориса Джонсона впевнений, що шанси консерваторів зростуть, якщо вони обіцятимуть повернення до Євросоюзу.
В уряді Британії обіцяють "відродження"
Тим часом головний представник уряду Британії з питань Brexit Девід Фрост заявив, що "тривала погана мрія з перебування в ЄС" завершилась, а натомість почалось "британське відродження".
Як це було Велика Британія остаточно вийшла з ЄС: як Brexit зустріли британці та європейці – фото, відео
Зазначимо, що наразі жодна британська велика партія не підтримала офіційно повернення до Євросоюзу. Лейбористи відкинули навіть ідею приєднання до єдиного ринку.