Місцеві жителі розповідають, як постраждали від атаки злодіїв. Зокрема, британець Шадрак Олалоко показав, як його бак спустошили вандали.

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Британські злодії масово крадуть пальне

Невідомі просвердли у припаркованому авто чоловіка дірку.

Вони зробили дірку в моєму баку. Вони зробили дірку і злили все дизельне паливо. Повний бак дизельного палива. Вони злили все і потім пішли,

– поскаржився Олалоко.



У Британії дизель крадуть прямо з баків / Фото Shadrack Fadebi Olaloko

Раніше у мережі поширили відео, на якому між 2 місцевими жителями спалахнув конфлікт через пальне, згодом він переріс в бійку. На кадрах, зроблених за межами заправки, помітно, які дві групи чоловіків б'ються.

Крім того, очевидці публікують у мережі відео і фото того, як поблизу АЗС з автівок формуються черги.



Біля заправок у Британії величезні черги / Твітер Mcezone

Паливна криза у Британії: причини

Дефіцит палива в мережах АЗС у Великій Британії спричинила криза у сфері автомобільних перевезень. Зокрема, не вистачає водіїв для транспортування різних товарів. Асоціація автомобільних вантажоперевезень інформує про нестачу приблизно 100 тисяч водіїв вантажівок.

Кроки для вирішення ситуації

Британський уряд вже ухвалив рішення спростити проведення іспитів для водіїв з-за кордону. Видання Bloomberg пише, що країна може дозволити тисячам європейських далекобійників тимчасово працювати у своїй країні.

Уряд мобілізовує військових

Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг повідомив у твітері, що через паливну кризу уряд призводить армію в стан підвищеної готовності.

За необхідності армійські водії розвозитимуть паливо по заправних станціях. "У той час, як паливна промисловість очікує, що попит повернеться до нормального рівня найближчими днями, ми правильно робимо цей попереджувальний крок", – зазначив Квартенг.

Людей перекваліфіковуватимуть на водіїв вантажівок

Міносвіти виділить приблизно 10 мільйонів фунтів стерлінгів для організації навчальних курсів для підвищення кваліфікації. Це дасть можливість навчити ще приблизно 3 тисячі людей для водіння вантажівок.

Також очікують, що ще 1 тисяча місцевих жителів пройде навчання на курсах, доступних на місцях, які фінансуються з державного бюджету на освіту дорослих.

Важливо! Ціни на газ в Європі вчергове оновили рекорд, вперше в історії перевищивши 1 000 доларів. А нафта на світових ринках подорожчала до максимуму за останні 3 роки.