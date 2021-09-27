АЗС вичерпали запаси бензину у Британії не через брак сировини, а через відсутність достатньої кількості водіїв вантажівок, щоб бензин доправити з великих терміналів на заправки.

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Люди стоять у чергах на АЗС

Скоріш за все, військові водії, будуть водити цистерни з бензином з терміналів на АЗС. Ймовірно це триватиме протягом декількох днів.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон вже сьогодні ухвалить рішення про використання армії,

– повідомило видання.

Це трапилось вже після того, як прем'єр оголосив – 5 тисяч іноземних водіїв вантажівок допустять в країну, щоб скоротити затримки з постачанням бензину.

Попри це, за інформацією видання, кілька днів поспіль "на АЗС спостерігаються великі черги і панічне скуповування пального".

У Британії на АЗС паніка у людей: дивіться відео

За інформацією високопоставлених джерел в уряді, на видачу віз іноземним водіям може знадобитися 2 тижні. Проте деякі члени кабміну стурбовані, що через брак водіїв вантажних автомобілів у всій Європі їх приїде менше, ніж потрібно.

У Британії до 90% АЗС – без бензину

Асоціація роздрібних торговців бензином (PRA), яка представляє більшість бензозаправних станцій у Британії, порахувала – 50 – 90% АЗС є порожніми.

PRA повідомила, що до 90% (тобто 5500) їхніх АЗС заявили – у них повністю закінчилося паливо. У Британії орієнтовно 8 тисяч АЗС, тобто більшість з них також незабаром будуть порожні. Ба більше, деякі заправки повідомили про збільшення попиту на 500 %.

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