Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал во время телемарафона, что принудительно в Россию вывезли около 50 тысяч мариупольцев из Левобережного района. Часть из них находится в фильтрационном лагере, передает 24 канал.

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Левобережный район Мариуполя страдает больше всего

Так, отметил Петр Андрющенко, с начала войны большинство жителей выезжали в Центральный район. Это было вплоть до начала полной блокады города. Когда российские войска вошли в Мариуполь, они начали частичную эвакуацию мирного населения. Вывозили людей из Левобережного района – от парка "Радуга" и до "Азовстали".

Именно Левобережный район больше всего страдает от депортации,

– подчеркнул он.

Так, в Россию депортировали более 40 тысяч жителей Мариуполя. Еще 7-10 тысяч содержат в "фильтрационном лагере". В общей сложности около 50 тысяч горожан стали фактически заложниками страны-агрессора.

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