Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона объяснил, почему выбрали именно эту точку, передает 24 канал.

Важно Эвакуация из Мариуполя все же состоится: начало в 12:00

Это место находится под контролем россиян

"Порт-Сити" расположен ближе всего к более или менее сохранившейся дороге для выезда из Мариуполя. Кроме того, здесь можно собрать большое количество людей и транспорта одновременно.

Там не идут уличные бои. Точка приближена к месту, где оккупанты устроили свой псевдогуманитарный штаб.

Обратите внимание! Оккупанты могут пытаться параллельно организовать свой коридор для эвакуации в Россию. Власти призвали мариупольцев не поддаваться обману и провокациям. Украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья.

Эвакуированные мариупольцы рассказали об аде, который пережили из-за России: