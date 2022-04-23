Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону пояснив, чому обрали саме цю точку, передає 24 канал.
Важливо Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00
Це місце перебуває під контролем росіян
"Порт-Сіті" розташований найближче, до більш-менш збереженої дороги для виїзду з Маріуполя. Крім того, у цьому місці можна зібрати велику кількість людей і транспорту одночасно.
Там не йдуть вуличні бої. Точка наближена до місця, де окупанти влаштували свій псевдогуманітарний штаб.
Дивіться також – Евакуйовані маріупольці розповіли про пекло, яке пережили через Росію: