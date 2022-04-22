В то же время, отмечают, что только на Харьковщине, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине будет светить солнце. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
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Погода в областях Украины
На Западе прогнозируют дождливую погоду, температура составит +10…+14 градусов. В восточных регионах солнечно, а также теплее – днем +15…+18 градусов.
Северные области попадут под осадки, отметки на термометрах там покажут +14…+16 градусов. На Юге тоже дожди, в то же время там ожидают +14...+17 градусов.
В столице Украины 23 апреля пройдет дождь, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов.
Погода в городах Украины 23 апреля
Ужгород – +14...+16
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +14...+16
Николаев – +15...+17
Херсон – +14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +16...+18
Луганск – +15...+17
Харьков – +16...+18
Киев – +14...+16