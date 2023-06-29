В государственном предприятии объяснили, что теперь говорится о новых клиентоориентированных графиках работы. Компания снова возвращается к ним, хотя с началом полномасштабной войны была вынуждена уменьшать или изменять время работы отделений.

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Как будет работать Укрпочта с июля

Отделения Укрпочты, расположенные в торговых центрах и на территориях рынков, будут открыты для клиентов, как и торговый центр или рынок.

Также Укрпочта постепенно просматривает графики работ сельских стационарных отделений. Если раньше они работали 2–3 дня в неделю, то теперь двери отделений будут открыты для клиентов в течение 5 дней,

– заявили в компании.

Там отметили, что проверить график работы почты в вашем регионе можно:

на сайте;

в приложении Укрпочты;

в чат-боте или в контакт-центре по номеру 0800300545.

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Посылки через Укрпочту в США станут дешевле

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что посылки в Соединенные Штаты Америки станут дешевле. Почта ведь подписала соглашение PRIME с почтой США. Нововведение начало действовать с 1 июня.

К коалиции 67 стран, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Великобритания, присоединяется и USPS. Поэтому отправители смогут экономить 8%, и все это с полным трекингом,

– написал Смелянский.

Гендиректор компании пояснил, что эти 8% посылки – это, по меньшей мере, еще одна дополнительная посылка по Украине, на которой теперь можно сэкономить. Подробнее об этом читайте по ссылке.