Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил хорошую новость для тех, кто часто пересылает посылки в США. Сервис останется, а цена – снизится.
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Как снизится цена на посылки в США
По словам Смелянского, уже с 1 июня цена на отправку в Соединенные Штаты Америки снизится. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения PRIME с почтой США.
К коалиции в 67 странах, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Великобритания, присоединяется и USPS. Поэтому отправители смогут экономить 8%, и все это с полным трекингом,
– написал Смелянский.
Для сравнения: 8% отправки в США это как минимум стоимость одной посылки по Украине.
"Пересылаешь 1 мелкий пакет на США и имеешь в запасе 1 бесплатную посылку по Украине", – добавил гендир Укрпочты.
Также он сообщил, что для заказа марок, конвертов и других почтовых товаров не нужно идти в отделение. Теперь это все можно сделать онлайн, а заказ оплатить онлайн или по безналичному расчету.
Эта услуга уже доступна, но в полном режиме тоже заработает с 1 июня. Забрать товар из отделения можно будет после того, как придет уведомление о его прибытии и готовности.
Еще одно новшество запланировано на 1 июля. С этой даты исчезнет необходимость оклеивать посылку марками.