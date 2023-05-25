Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив гарну новину для тих, хто часто пересилає посилки у Сполучені Штати Америки. Сервіс залишиться, а ціна – знизиться.

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Як знизиться ціна на посилки у США

За словами Смілянського, вже з 1 червня ціна на відправлення у Сполучені Штати Америки знизиться. Це стало можливим завдяки підписанню угоди PRIME з Поштою США.

До коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом,

– написав Смілянський.

Для порівняння: 8% відправлення до США це як мінімум вартість однієї посилки по Україні.

"Пересилаєш 1 дрібний пакунок на США і маєш у запасі 1 безплатну посилку по Україні", – додав гендир Укрпошти.

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Також він повідомив про те, що для замовлення марок, конвертів та інших поштових товарів не потрібно йти у відділення. Тепер це все можна зробити онлайн, а замовлення сплатити онлайн чи по безготівковому розрахунку.

Ця послуга доступна вже, але у повному режимі також запрацює з 1 червня. Забрати товар з відділення можна буде після того, як прийде сповіщення про його прибуття та готовність.

Ще одне нововведення заплановане на 1 липня. З цієї дати зникне необхідність обклеювати посилку марками.