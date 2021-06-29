В то же время есть и люди, которые не согласны с этим утверждением. Кроме того, некоторым трудно однозначно ответить на вопрос.

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Является ли русский иностранным

Русский беспрекословно является иностранным языком для 43,6% украинцев.

Еще 15% респондентов выбрали ответ "скорее да".

Однако 24,4% опрашиваемых отвечали "скорее нет".

Вариант "точно нет" выбрали 15,2% респондентов.

Затруднились ответить 1,5% респондентов.

Интересное из исследований

Самой необходимым для изучения украинцы считают английский язык. Кроме того, в первую 5 вошли немецкий, испанский, испанский, французский и польский языки.

Самым полезным языком опрашиваемые также назвали английский.

Обратите внимание! Опрос проходил в течение 29-30 мая. Участие в нем приняли 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, кроме жителей временно оккупированных территорий Украины.