В то же время есть и люди, которые не согласны с этим утверждением. Кроме того, некоторым трудно однозначно ответить на вопрос.
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Является ли русский иностранным
- Русский беспрекословно является иностранным языком для 43,6% украинцев.
- Еще 15% респондентов выбрали ответ "скорее да".
- Однако 24,4% опрашиваемых отвечали "скорее нет".
- Вариант "точно нет" выбрали 15,2% респондентов.
- Затруднились ответить 1,5% респондентов.
Интересное из исследований
- Самой необходимым для изучения украинцы считают английский язык. Кроме того, в первую 5 вошли немецкий, испанский, испанский, французский и польский языки.
- Самым полезным языком опрашиваемые также назвали английский.