Выступил незнакомец в самом центре города неподалеку от канала Грибоедова. Видеозапись исполнения композиции обнародовали в социальной сети.

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Меня прадовали, а я вас порадую! Санкт-Петербург, 5 минут назад (29 июня – 24 канал). Слава Украине!

– написал один из пользователей.

Отмечается, что уличный музыкант поднялся на стул, чтобы исполнить гимн Украины. Вокруг мужчины собралась толпа и увлеченно слушала его.

Стоит добавить, что он не испугался российского ОМОНа и исполнил украинскую песню. Также пообещал сыграть гимн Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

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