Виступив незнайомець у самому центрі міста неподалік каналу Грибоєдова. Відеозапис виконання композиції оприлюднили у соціальній мережі.

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Мене потішили, а я вас потішу! Санкт-Петербург, 5 хвилин тому (29 червня – 24 канал). Слава Україні!

– написав один з користувачів.

Зазначається, що вуличний музикант піднявся на стілець, щоб виконати гімн України. Навколо чоловіка зібрався натовп і захоплено слухав незнайомця.

Варто додати, що він не злякався російського ОМОНу та виконав українську пісню. Також пообіцяв зіграти гімн Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

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