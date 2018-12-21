Большинство депутатов прогуляли последнее заседание Рады в этом году: фото

В пятницу, 21 декабря, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента. Однако присутствующих депутатов было не много.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Известно, что на момент закрытия заседания в сессионном зале осталось чуть болеьше десяти народных депутатов. Более того, согласно календарному плану, это заседание было последним в этом году.

Утром традиционно был час правительства. В частности, докладывал министр культуры Евгений Нищук. Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 15 января. В этот же день утром состоится и согласительный совет парламента.

К слову, 15-18 января – последняя пленарная неделя 9-й сессии Верховной Рады VIII созыва.

Ранее 24 канал сообщал, что 20 декабря, после голосования о переименовании УПЦ МП произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции.