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      Більшість депутатів прогуляли останнє засідання Ради у році: фото

      210 Читать новость на русском
      Більшість депутатів прогуляли останнє засідання Ради у році
      Більшість депутатів прогуляли останнє засідання Ради у році / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 21 грудня, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд закрила пленарне засідання парламенту. Однак присутніх депутатів було не багато.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      Відомо, що на момент закриття засідання в сесійній залі залишилося трохи більше десяти народних депутатів. Більше того, згідно з календарним планом, це засідання було останнім цього року.

      Вранці традиційно була година уряду. Зокрема, доповів міністр культури Євген Нищук. Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 15 січня. Цього самого дня вранці відбудеться й погоджувальна рада парламенту.

      До слова, 15-18 січня – останній пленарний тиждень 9-ї сесії Верховної Ради VIII скликання.

      Раніше 24 канал повідомляв, що 20 грудня, після голосування про перейменування УПЦ МП сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" та коаліції.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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