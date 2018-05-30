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Большинство депутатских компаний выиграли тендеры вне конкурса, – эксперт

22 Читати новину українською
Большинство депутатских компаний выиграли тендеры вне конкурса, – эксперт
Большинство депутатских компаний выиграли тендеры вне конкурса, – эксперт / journalist.today

Антикоррупционный штаб провел титаническую работу масштабного разоблачения, каким образом депутатские семьи присваивают наши деньги из бюджета.

Об этом в эфире 24 канала рассказала председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

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"Новизна исследования заключается в том, что обычно в программах журналистских расследований мы видим какие-то конкретные факты, личность или закупку. Зато, мы понимаем, что за кулисами остается значительно больше. Мы брали информацию из 2 госреестров: е-деклараций и системы Прозоро", – отметила Янченко.

По ее словам, в топ-5 компаний, которые побеждали на наибольшую сумму тендеров, входит  "Эпицентр", компания которого связана с известной семьей Герега. Больше всего тендеров выигрывается в энергетической сфере.

Власники мережі

Владельцы сети "Эпицентр"

"Наш общий массив – 12,5 тысяч тендеров, которые связаны с депутатами, за 2017 год. Это очень большой массив и, на самом деле, есть еще очень много работы, чтобы все "раскопать" и систематизировать до конца. Аномальная доля из них выигрывается вне конкурса. Надеюсь, что эту информацию примет к сведению не только общественность и СМИ, но и правоохранительные органы", – подчеркнула эксперт.

Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Расследования Коррупция е-декларирование
Источник: 24 Канал
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