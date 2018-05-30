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Більшість депутатських компаній виграли тендери поза конкурсом, – експерт

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Більшість депутатських компаній виграли тендери поза конкурсом, – експерт
Більшість депутатських компаній виграли тендери поза конкурсом, – експерт / journalist.today

Антикорупційний штаб провів титанічну роботу масштабного викриття, яким чином депутатські родини привласнюють наші гроші з бюджету.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.

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"Новизна досліджування полягає в тому, що зазвичай, у програмах журналістських розлідувань ми бачимо якісь конкретні факти, особу чи закупівлю. Натомість, ми розуміємо, що за кулісами залишається значно більше. Ми брали інформацію з 2 держреєстрів: е-декларацій і системи Прозоро", – зазначила Янченко. 

За її словами, у топ-5 компаній, які перемагали на найбільшу суму тендерів входить "Епіцентр", компанія якого пов'язана з відомою родиною Герега. Найбільше тендерів виграється в енергетичній сфері.

Власники мережі
Власники мережі "Епіцентр"

"Наш загальний массив – 12,5 тисяч тендерів, які пов'язані з депутатами за 2017 рік. Це дуже великий масив і, насправді, є ще дуже багато роботи, щоб все "розкопати" та систематизувати до кінця. Аномальна частка з них виграється поза конкурсом. Сподіваюсь, що цю інформацію візьме до уваги не лише громадськість і медіа, а й правоохоронні органи", – наголосила експертка. 

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Корупція е-декларування Гроші
Джерело: 24 Канал
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