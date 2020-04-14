Большинство россиян считают, что Путин отстаивает интересы крупных бизнесменов и силовиков

Большинство россиян (38%) считают, что президент страны Владимир Путин выражает интересы банкиров и крупных предпринимателей. В то же время об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37% опрошенных россиян.

Российские силовики уступили крупным бизнесменам первое место в этом опросе впервые за все время его проведения с 2000 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

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Чьи еще интересы выражает Путин, по мнению россиян

По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников;

18% считают, что Путин заботится о нуждах среднего класса;

17% – что он отстаивает интересы руководителей крупных предприятий;

16% – что заботится о простых людях;

8% опрошенных высказались о деятельности Путина на благо культурной и научной элиты.

Мысль о том, что Путин выражает интересы крупного бизнеса, связана с дискуссией о падении цен на нефть и обесцениванием рубля, объяснил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

"Эта тема очень широко обсуждалась в интернете, а сами события больше всего ударили по наиболее информированных слоях населения и молодежи. Симпатии к президенту тоже больше всего снизились у молодежи", – добавил Гудков.

Россиян также спросили об их отношении к Путину.

Как россияне относятся к Путину

56% россиян воспринимают Путина с симпатией или не могут сказать о нем ничего плохого;

25% относятся к нему нейтрально или настороженно;

16% воспринимают президента с антипатией или не могут сказать о нем ничего хорошего.

Заметим, что сумма положительных оценок Путина продолжает падать второй год подряд.

Опрос был проведен 19 – 25 марта 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследования произошло дома у респондента методом личного интервью.