Большинство россиян считают, что Путин отстаивает интересы крупных бизнесменов и силовиков
Большинство россиян (38%) считают, что президент страны Владимир Путин выражает интересы банкиров и крупных предпринимателей. В то же время об отстаивании Путиным интересов силовиков заявили 37% опрошенных россиян.
Российские силовики уступили крупным бизнесменам первое место в этом опросе впервые за все время его проведения с 2000 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
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Чьи еще интересы выражает Путин, по мнению россиян
- По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников;
- 18% считают, что Путин заботится о нуждах среднего класса;
- 17% – что он отстаивает интересы руководителей крупных предприятий;
- 16% – что заботится о простых людях;
- 8% опрошенных высказались о деятельности Путина на благо культурной и научной элиты.
Мысль о том, что Путин выражает интересы крупного бизнеса, связана с дискуссией о падении цен на нефть и обесцениванием рубля, объяснил директор "Левада-центра" Лев Гудков.
"Эта тема очень широко обсуждалась в интернете, а сами события больше всего ударили по наиболее информированных слоях населения и молодежи. Симпатии к президенту тоже больше всего снизились у молодежи", – добавил Гудков.
Россиян также спросили об их отношении к Путину.
Как россияне относятся к Путину
- 56% россиян воспринимают Путина с симпатией или не могут сказать о нем ничего плохого;
- 25% относятся к нему нейтрально или настороженно;
- 16% воспринимают президента с антипатией или не могут сказать о нем ничего хорошего.
Заметим, что сумма положительных оценок Путина продолжает падать второй год подряд.
Опрос был проведен 19 – 25 марта 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследования произошло дома у респондента методом личного интервью.
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