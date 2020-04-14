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      Більшість росіян вважають, що Путін відстоює інтереси великих бізнесменів і силовиків

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      Путін відстоює інтереси великих бізнесменів і силовиків - так вважають більшість росіян / Getty Images

      Більшість росіян (38%) вважають, що президент країни Володимир Путін виражає інтереси банкірів і великих підприємців. Водночас про відстоювання Путіним інтересів силовиків заявили 37% опитаних росіян.

      Російські силовики поступилися великим бізнесменам першим місцем у цьому опитуванні вперше за весь час його проведення з 2000 року. Про це свідчать результати опитування "Левада-центру".

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      Чиї ще інтереси виражає Путін, на думку росіян

      • На думку 28% опитаних, президент виражає інтереси чиновників;
      • 18% вважають, що Путін дбає про потреби середнього класу;
      • 17% – що він відстоює інтереси керівників великих підприємств;
      • 16% – що дбає про простих людей;
      • 8% опитаних висловилися про діяльність Путіна на благо культурної і наукової еліти.

      Думка про те, що Путін виражає інтереси великого бізнесу, пов'язана з дискусією про падіння цін на нафту і знецінення рубля, пояснив директор "Левада-центру" Лев Гудков.

      "Ця тема дуже широко обговорювалася в інтернеті, а самі події найбільше вдарили по найбільш поінформованих верствах населення та молоді. Симпатії до президента теж найбільше знизилися у молоді", – додав Гудков.

      Росіян також запитали про їхнє ставлення до Путіна.

      Як росіяни ставляться до Путіна

      • 56% росіян сприймають Путіна з симпатією або не можуть сказати про нього нічого поганого;
      • 25% ставляться до нього нейтрально або насторожено;
      • 16% сприймають президента з антипатією або не можуть сказати про нього нічого хорошого.

      Зауважимо, що сума позитивних оцінок Путіна продовжує падати другий рік поспіль.

      Опитування було проведене 19 – 25 березня 2020 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення обсягом 1624 людини у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження відбулося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Нафта Бізнес Володимир Путін дослідження Соціологічне дослідження Статистика Новини Росії Новини політики
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