Більшість росіян вважають, що Путін відстоює інтереси великих бізнесменів і силовиків

Більшість росіян (38%) вважають, що президент країни Володимир Путін виражає інтереси банкірів і великих підприємців. Водночас про відстоювання Путіним інтересів силовиків заявили 37% опитаних росіян.

Російські силовики поступилися великим бізнесменам першим місцем у цьому опитуванні вперше за весь час його проведення з 2000 року. Про це свідчать результати опитування "Левада-центру".

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Чиї ще інтереси виражає Путін, на думку росіян

На думку 28% опитаних, президент виражає інтереси чиновників;

18% вважають, що Путін дбає про потреби середнього класу;

17% – що він відстоює інтереси керівників великих підприємств;

16% – що дбає про простих людей;

8% опитаних висловилися про діяльність Путіна на благо культурної і наукової еліти.

Думка про те, що Путін виражає інтереси великого бізнесу, пов'язана з дискусією про падіння цін на нафту і знецінення рубля, пояснив директор "Левада-центру" Лев Гудков.

"Ця тема дуже широко обговорювалася в інтернеті, а самі події найбільше вдарили по найбільш поінформованих верствах населення та молоді. Симпатії до президента теж найбільше знизилися у молоді", – додав Гудков.

Росіян також запитали про їхнє ставлення до Путіна.

Як росіяни ставляться до Путіна

56% росіян сприймають Путіна з симпатією або не можуть сказати про нього нічого поганого;

25% ставляться до нього нейтрально або насторожено;

16% сприймають президента з антипатією або не можуть сказати про нього нічого хорошого.

Зауважимо, що сума позитивних оцінок Путіна продовжує падати другий рік поспіль.

Опитування було проведене 19 – 25 березня 2020 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення обсягом 1624 людини у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження відбулося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.