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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Большинство украинских компаний не заинтересованы в открытии рынка земли, – эксперт

Что это было? 147 Читати новину українською

О запрете или моратории на продажу земли в Украине рассказал Генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", а о богатом арестанте Александре Ефремове рассказал журналист Денис Казанский, который тщательно изучал деятельность донбасской элиты.

О продаже земли в Украине

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" отметил, что введение рынка земли повысит конкуренцию. Так как если этот рынок станет открытым, то стоимость аренды вырастет в 2-3 раза. А чем выше будет аренда, тем больше налогов получат бюджеты.

Этих землепользователей можно разделить на две категории: первая – это те, кто пользуется государственными землями, они получили свои земли почти за копейки, и вторая, но они имеют достаточно высокую арендную плату, конкурируют, и поэтому экономически заинтересованы зарабатывать больше на гектарах,
– прокомментировал Тарас Высоцкий.

О богатом арестанте Ефремове

"Ефремов гораздо богаче, стоит только проследить его деятельность. Надо понять, что все эти деньги не могут быть легальными, потому что он с 1997 года занимает различные государственные должности. Когда Ефремов стал народным депутатом, соответственно, постоянно получал зарплату. У него есть огромные состояния, которые невозможно объяснить. Открытая ситуация, что Ефремов имел отношение к "Укркоммунбанку" – это местный луганский банк, однако сейчас он ликвидирован", – отметил журналист.

По словам Казанского, в 2017 году была громкая новость, где при участии ФБР были разоблачены сделки Ефремова. Было установлено, что он миллионы франков или евро перечислял за границу именно с помощью "своего" банка. Ефремов работал на различных высоких должностях и стиль его жизни подчеркивает его серьезное состояние.

Больше – смотрите в программе "Что это было".

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги рынок земли Швейцария Александр Ефремов Что это было?
Источник: 24 Канал
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