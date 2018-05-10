Більшість українських компаній не зацікавлені у відкритті ринку землі, – експерт

Про заборону або мораторій на продаж землі в Україні розповів Генеральний директор Асоціації "Український клуб агарного бізнесу", а про багатого арештанта Олександра Єфремова розповів журналіст Денис Казанський, який ретельно вивчав діяльність донбаської еліти.

Про продаж землі в Україні

Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" зазначив, що запровадження ринку землі підвищить конкуренцію. Адже якщо цей ринок стане відкритим, то вартість оренди виросте у 2-3 рази. А чим вища буде оренда, тим більше податків отримають бюджети.

Цих землекористувачів можна розділити на дві категорії: перша – це ті, хто користується державними землями, вони отримали свої землі майже за копійки, і друга, але вони мають досить високу орендну плату, конкурують, і тому зацікавлені економічно заробляти більше на гектарах,

– прокоментував Тарас Висоцький.

Про багатого арештанта Єфремова

"Єфремов набагато багатший, варто лише прослідкувати його діяльність. Треба зрозуміти, що всі ці гроші не можуть бути легальними, адже він з 1997 року займає різні державні посади. Коли Єфремов став народним депутатом, відповідно, постійно отримував зарплатню. У нього є величезні статки, які неможливо пояснити. Відкрита ситуація, що Єфремов мав стосунок до "Укркомунбанку" – це місцевий луганський банк, однак зараз він ліквідований", – зазначив журналіст.

За словами Казанського, у 2017 році була гучна новина, де за участі ФБР були викриті оборудки Єфремова. Було встановлено, що він мільйони франків чи євро перераховував за кордон саме за допомогою "свого" банку. Єфремов працював на різних високих посадах і стиль його життя підкреслює його серйозні статки.

Більше – дивіться у програмі Що це було.