Большинство женщин в Украине рожают только одного ребенка: в чем причина

Во второе воскресенье мая украинцы поздравляют своих родных. Однако количество тех, кто в нашей стране может считать День Матери своим праздником, ежегодно уменьшается.

По данным Института демографии, почти 80% украинских семей имеют только одного ребенка. Семей же, где трое и более детей, в Украине меньше, чем 3%.

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В целом украинцы не решаются иметь большие семьи. В Институте демографии объяснили: все из-за маленьких зарплат, отсутствия жилья и нестабильности в стране.

В частности, в 2018 году на свет появилось чуть более, чем 350 тысяч украинцев. Это – на 100 тысяч меньше, чем в 2014 году и вдвое меньше в сравнении с концом 80-х годов.

Чтобы население нашей страны не уменьшалось (мы еще не говорим о том, чтобы оно росло) нужно, чтобы на каждые 10 женщин приходилась по меньшей мере 21 ребенок. По данным 2014 года на 10 женщин у нас приходится лишь 14,

– прокомментировала Светлана Аксенова, научный сотрудник Института демографии.

По словам медиков, причины низкой рождаемости – не только экономические. Много украинок просто не могут выносить ребенка. Хотя те, кто обращается вовремя к врачам, таки становятся матерями, поскольку в Украине лучшие репродуктивные технологии в Европе, заверили в Институте планирования семьи.

"Приезжают к нам из Нидерландов, Бельгии, Фарерских островов, это США, а также пары из Китая", – рассказала Виктория Соснина, главный врач Института планирования семьи.

Коллектив Института планирования семьи

В Украине, в отличие от многих государств, разрешено суррогатное материнство. Доступна и диагностика, которая выявляет генетические пороки эмбриона с момента оплодотворения. А в 2017 году провели уникальную операцию: из оплодотворенной яйцеклетки одной женщины изъяли ядро и погрузили в донорскую другой. Ребенок, который по сути имеет трех родителей, родился абсолютно здоровым.

Но самой популярной остается процедура искусственного оплодотворения. Так в 2018 году в Киеве родилось почти 36 тысяч детей, из них 1238 – благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Стоимость последних колеблется от 5 до 100 тысяч гривен.

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В общем, украинки стали рожать позже. Все чаще решаются на первого ребенка после 30. Медики такую тенденцию не поддерживают и отмечают, что с каждым годом шансы на материнство снижаются.