Більшість жінок в Україні народжують лише одну дитину: в чому причина

В другу неділю травня українці вітають своїх найрідніших. Проте кількість тих, хто в нашій країні може вважати День Матері своїм святом, щороку меншає.

За даними Інституту демографії, майже 80% українських сімей мають лише одну дитину. Сімей же, де троє та більше дітей, в Україні менше, ніж 3%.

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Загалом українці не наважуються мати великі родини. В Інституті демографії пояснили: усе через маленькі зарплати, відсутність житла та нестабільність в країні.

Зокрема у 2018 році на світ з'явилося трохи більше, ніж 350 тисяч українців. Це – на 100 тисяч менше, ніж у 2014 році й удвічі менше у порівнянні з кінцем 80-х років.

Щоб населення нашої країни не зменшувалося (ми ще не говоримо про те, щоб воно зростало) потрібно, щоб на кожні 10 жінок припадала щонайменше 21 дитина. За даними 2014 року на 10 жінок у нас припадає лише 14,

– прокоментувала Світлана Аксьонова, науковий співробітник Інституту демографії.

За словами медиків, причини низької народжуваності – не лише економічні. Багато українок просто не можуть виносити дитину. Хоча ті, хто звертається вчасно до лікарів, таки стають матерями. Оскільки в Україні найкращі репродуктивні технології в Європі, запевнили в Інституті планування сім'ї.

"Приїжджають до нас з Нідерландів, з Бельгії, з Фарерських островів, це США, а також пари з Китаю", – розповіла Вікторія Сосніна, головний лікар Інституту планування сім'ї.



Колектив Інституту планування сім'ї

В Україні, на відміну від багатьох держав, дозволене сурогатне материнство. Доступна й діагностика, яка виявляє генетичні вади ембріону до моменту запліднення. А у 2017 році провели унікальну операцію: із заплідненої яйцеклітини однієї жінки вилучили ядро й занурили у донорську іншої. Дитина, яка по суті має трьох батьків, народилася абсолютно здоровою.

Та найпопулярнішою залишається процедура штучного запліднення. Так у 2018 році в Києві народилося майже 36 тисяч дітей, з них 1238 – завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Вартість останніх коливається від 5 до 100 тисяч гривень.

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Загалом, українки стали народжувати пізніше. Все частіше наважуються на першу дитину після 30. Медики таку тенденцію не підтримують й зазначають, що з кожним роком шанси на материнство знижуються.