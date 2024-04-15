Именно это намерение врага, вероятно, будет задавать рамку для всех событий на поле боя в ближайший месяц.

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В таком случае, если по состоянию на 9 мая оборона Часового Яра будет продолжаться, значит будет сорван не просто замысел российских нападающих взять этот город, будет сорван целый план российских нападающих о создании предпосылок к очередному "большому наступлению", запланированного на май – июнь.

ВСУ сбили россиянам темпы подготовки к наступлению

Далее поговорим о других важных событиях на фронте. Я не могу пропустить событие, которое состоялось 13 апреля, и о котором официально стало известно уже 14 апреля – Силы обороны Украины выполнили ракетный удар по пункту управления российской группы войск "Центр", размещенном во временно оккупированном Луганске. Уже есть спутниковые снимки, которые подтверждают сам факт поражения такого объекта.

Вражеская группа войск "Центр", насколько известно, действует на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Поэтому есть основания ожидать, что ракетный удар ВСУ по пункту управления в Луганске ухудшит управляемость вражеских войск на поле боя. Заодно есть основания полагать, что этот ракетный удар как раз и был нанесен для того, чтобы сбить врагу темпы подготовки к новой наступательной операции.

Еще надо отметить, что в наших войсках для отстрела вражеских FPV-дронов получают все большее распространение обычные ружья, как автоматические, так и дробовики. Такой вид оружия не менее эффективен, чем "антидроновое ружье", но и более массовый и простой в использовании.

Заметьте Нет, время не на стороне России

ВСУ отражают вражеские атаки

Из того, что сейчас известно по направлениям по фронту: