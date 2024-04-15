Саме цей намір ворога, ймовірно, задаватиме рамку для всіх подій на полі бою в найближчий місяць.

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У такому випадку, якщо станом на 9 травня оборона Часового Яру триватиме, значить буде зірваний не просто задум російських нападників взяти це місто, буде зірваний цілий план російських нападників про створення передумов до чергового "великого наступу", запланованого на травень – червень.

ЗСУ збили росіянам темпи підготовки до наступу

Далі поговоримо про інші важливі події на фронті. Я не можу пропустити подію, яка відбулась 13 квітня, і про яку офіційно стало відомо уже 14 квітня – Сили оборони України виконали ракетний удар по пункту управління російської групи військ "Центр", розміщеному в тимчасово окупованому Луганську. Вже є супутникові знімки, які підтверджують сам факт ураження такого об'єкта.

Ворожа група військ "Центр", наскільки відомо, діє на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Тому є підстави очікувати, що ракетний удар ЗСУ по пункту управління в Луганську погіршить керованість ворожих військ на полі бою. Заодно є підстави вважати, що цей ракетний удар якраз і був завданий для того, щоб збити ворогу темпи підготовки до нової наступальної операції.

Ще треба відзначити, що в наших військах для відстрілу ворожих FPV-дронів набувають все більшого поширення звичайні рушниці, як автоматичні, так і дробовики. Такий вид зброї не менш ефективний, ніж "антидронова рушниця", але й більш масовий та простіший у використанні.

Зауважте Ні, час не на боці Росії

ЗСУ відбивають ворожі атаки

З того, що наразі відомо за напрямками по фронту: