По состоянию на апрель 2021 года проект "Большое строительство" действует в Чернобыльской зоне. Ремонтные работы продолжаются по маршруту от КПП "Дитятки" до КПП "Припять" с подъездом к ЧАЭС.

В пресс-служба Службы автомобильных дорог в Киевской области объявили, что "в этом году дорожная техника работает и на территории Чернобыльской зоны отчуждения – в пятницу (9 апреля) провели выездное совещание по ремонтных работ на этих территориях".

Заметьте Государство хочет развивать Чернобыль: что построят

Вместе с представителями подрядной организации проинспектировали маршрут, на котором ведут ремонтные работы. Речь о "дороге от КПП Дитятки до КПП Припять подъезд к ЧАЭС".

Руководитель Службы автомобильных дорог в Киевской области Руслан Ничик объявил, что значительную часть работы уже удалось реализовать.

2021 – год начала обновление дорог в Чернобыльской зоне отчуждения. Планируем к 35-годовщине трагедии на ЧАЭС обновить 40 километров. Подрядчик сделал уже половину из запланированного,

– отметил Ничик.

По словам руководителя, дороги будут ремонтировать и в дальнейшем. Прежде всего речь идет о маршрутах, которые "обеспечивают поддержку природоохранной деятельности и соединяют популярные туристические локации".

"Ремонтные работы продолжаются по всей протяженности участка одновременно: фрезеруется изношенное покрытие и дается новый асфальтобетон, после чего будет нанесена новая дорожная разметка", – говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Ремонтные работы в Чернобыльской зоне / Фото Службы автомобильных дорог в Киевской области

Обратите внимание! Проект "Большое строительство" Владимир Зеленский инициировал еще в 2019 году. Проект стартовал в 2020 году. Цель – построить необходимые объекты инфраструктуры во всех регионах Украины.