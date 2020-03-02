В Украине стартовало "Большое строительство": сколько построят дорог, детсадов и больниц
В Украине одновременно начались строительные работы на более чем 300 объектах. Это происходит в рамках проекта "Большое строительство".
Проект предусматривает строительство социально важных объектов, написал премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.
Важно: Украинцы получат самую низкую платежку за весь сезон, – Гончарук
Он добавил, что благодаря этому проекту Кабмин создаст 150 тысяч новых рабочих мест.
В рамках "Большого строительства" построят или отремонтируют:
- 6,5 тысяч километров дорог;
- 236 школ;
- 155 детсадов;
- 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;
- 422 медицинских амбулатории;
- 169 спорткомплексов.
Первые результаты украинцы смогут оценить уже к концу 2020 года. К слову, государственное агентство автомобильных дорог уже начало строить и ремонтировать дороги в 14 областях Украины. Из-за теплых погодных условий к работам удалось приступить раньше, чем планировалось.
Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала
Что известно о "Большом строительстве"? Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.