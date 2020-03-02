15:59
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      В Украине стартовало "Большое строительство": сколько построят дорог, детсадов и больниц

      - Читати новину українською

      В Украине одновременно начались строительные работы на более чем 300 объектах. Это происходит в рамках проекта "Большое строительство".

      Проект предусматривает строительство социально важных объектов, написал премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.

      Важно: Украинцы получат самую низкую платежку за весь сезон, – Гончарук

      Он добавил, что благодаря этому проекту Кабмин создаст 150 тысяч новых рабочих мест.

      В рамках "Большого строительства" построят или отремонтируют:

      • ​6,5 тысяч километров дорог;
      • 236 школ;
      • 155 детсадов;
      • 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;
      • 422 медицинских амбулатории;
      • 169 спорткомплексов.

      Первые результаты украинцы смогут оценить уже к концу 2020 года. К слову, государственное агентство автомобильных дорог уже начало строить и ремонтировать дороги в 14 областях Украины. Из-за теплых погодных условий к работам удалось приступить раньше, чем планировалось.

      Які дорого ремонтуватимуть у 2020 році
      Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала

      Что известно о "Большом строительстве"? Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.

      Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Бюджет Деньги Дороги Укравтодор Ремонт Строительство Алексей Гончарук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
      Марта Вересюк
      сегодня , 15:00 Выборы в Словакии: триумф "обычных людей" и чего ждать Европе?
      Борис Немировський
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 14:10 Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции
      Альона Захарова
      сегодня , 12:00 Кабмин разлюбил Гончарука, или День твой последний приходит, буржуй?
      Михайло Дубинянський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук