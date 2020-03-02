Украинцы получат самую низкую платежку за весь сезон, – Гончарук

Украинцы получат за февраль объединенную платежку за газ и его транспортировку. В то же время для части украинцев платежка будет самой низкой за весь отопительный сезон.

Украинцы, которые на индивидуальном отоплении, заплатят до 40% меньше за тепло, чем в феврале 2019-го года. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своем телеграмм-канале.

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При этом Гончарук отметил, что Кабмин продолжает работать для того, чтобы украинцы снижали расходы на коммунальные услуги.

Люди получат единую платежку за газ и его транспортировку. Правительство выполнило поручение Президента и обеспечило уменьшение платежки за отопление. Мы разработали механизм, позволяющий каждому теплопоставщику уменьшить "платежку", а это, – прозрачное рыночное ценообразование,

– написал он.

Справка. В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку. Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.

Почему платежки за газ разделили

Разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку состоялось в рамках реформы на газовом рынке Украины. Реформа заключается в отделении этих услуг.

Разделение имело целью борьбу с монополизмом на рынке доставки газа и предоставить украинцам возможность покупать газ у разных поставщиков. Украинцы за январь получили две платежки, однако уже впоследствии премьер-министр пообещал, что их объединят в один документ.