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      Українці отримають найнижчу платіжку за весь сезон, – Гончарук

      -
      В лютому ккраїнці отримають найнижчу платіжку за весь опалювальний сезон / Пресслужба Кабміну України

      Українці отримають за лютий об’єднану платіжку – за газ і його транспортування. Водночас для частини українців платіжка буде найнижчою за весь опалювальний сезон.

      Українці, які на індивідуальному опаленні, заплатять до 40% менше за тепло, ніж у лютому 2019-го року. Про це написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своєму телеграм-каналі.

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      При цьому Гончарук зазначив, що Кабмін продовжує працювати для того, аби українці зменшували витрати на комунальні послуги.

      Люди отримають об’єднану платіжку — за газ і його транспортування. Уряд виконав доручення Президента і забезпечив зменшення платіжки за опалення. Ми розробили механізм, що дозволяє кожному теплопостачальнику зменшити "платіжку", а це, – прозоре ринкове ціноутворення,
      – написав він.

      Довідка. У лютому 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення становитиме 3,95 тисячі гривень за тисячу кубометрів – без ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування. Це на 15% менше, ніж у січні 2020 року, та на 37% нижче, ніж у лютому 2019 року.

      Чому платіжки за газ розділили

      Розділення платіжки за газ на платіжку за сам газ та платіжку за його доставку відбулося в межах реформи на газовому ринку України. Реформа полягає у відокремленні цих послуг.

      Розділення мало на меті боротьбу із монополізмом на ринку доставки газу та надати українцям можливість купувати газ у різних постачальників. Українці за січень отримали дві платіжки, однак вже згодом прем'єр-міністр пообіцяв, що їх об'єднають в один документ.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Олексій Гончарук Комунальні послуги Газ Новини України Новини політики
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