В Україні стартувало "Велике будівництво": скільки збудують доріг, дитсадків і лікарень
В Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об'єктах. Це відбувається у межах проєкту "Велике будівництво".
Проєкт передбачає будівництво соціально важливих об'єктів, написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у телеграмі.
Важливо: Українці отримають найнижчу платіжку за весь сезон, – Гончарук
Він додав, що завдяки цьому проєкту Кабмін створить 150 тисяч нових робочих місць.
У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:
- 6,5 тисяч кілометрів доріг;
- 236 шкіл;
- 155 дитсадків;
- 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
- 422 медичні амбулаторії;
- 169 спорткомплексів.
Перші результати українці зможуть оцінити вже до кінця 2020 року. До слова, державне агентство автомобільних доріг вже розпочало будувати та ремонтувати дороги у 14 областях України. Через теплі погодні умови до робіт вдалося приступити раніше, ніж планувалося.
Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.