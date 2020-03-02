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      В Україні стартувало "Велике будівництво": скільки збудують доріг, дитсадків і лікарень

      - Читать новость на русском
      "Велике будівництво" в Україні / unsplash.com

      В Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об'єктах. Це відбувається у межах проєкту "Велике будівництво".

      Проєкт передбачає будівництво соціально важливих об'єктів, написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у телеграмі.

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      Він додав, що завдяки цьому проєкту Кабмін створить 150 тисяч нових робочих місць. 

      У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

      • ​6,5 тисяч кілометрів доріг;
      • 236 шкіл;
      • 155 дитсадків;
      • 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
      • 422 медичні амбулаторії;
      • 169 спорткомплексів.

      Перші результати українці зможуть оцінити вже до кінця 2020 року. До слова, державне агентство автомобільних доріг вже розпочало будувати та ремонтувати дороги у 14 областях України. Через теплі погодні умови до робіт вдалося приступити раніше, ніж планувалося.

      Які дорого ремонтуватимуть у 2020 році
      Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Дороги Укравтодор Ремонт Гроші Бюджет Будівництво Олексій Гончарук
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