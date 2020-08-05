О том, хватит ли Владимиру Зеленскому денег на строительство дорог и когда исчезнут плацкарты в Украине – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Также в эфире 24 канала Кова рассказал, почему инвесторы отказываются развивать бизнес в Украине.

Большое строительство дорог в Украине

– Без нормальных дорог не будет современной экономики. Я знаю несколько примеров, когда инвесторы приезжали в Украину, доезжали до места, где планировали строить завод, и говорили: "Большое спасибо, мы поехали обратно".

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– Такое было несколько лет назад в Хмельницкой области. Немцы прилетели во Львов, оттуда ехали 6 часов в Хмельницкую область. Они посмотрели и сказали, что не готовы инвестировать в завод, к которому нет возможности доехать.

– У нас сложилась негативная практика, когда компании не могут получать достаточную прибыль для своей работы, если они будут использовать все цены, которые прописаны. К примеру, зарплата работника, согласно нормам Министерства регионального развития, должна составлять не более чем 3 тысячи гривен. Именно поэтому дорожные компании не могут найти работников.



Александр Кава / Фото 24 канал

– Именно поэтому часто дополнительная прибыль закладывается в материалы, которые компания покупает. В Европе, к примеру, государство вообще не интересует, за сколько компания покупает материалы или платит сотрудникам. Нам надо двигаться в этом направлении.

– Владимир Зеленский не является профессиональным политиком. Ему хочется видеть результат, который действительно видно. Не множество документов, которые показывают достижения, а в реальной ситуации этого нет.

Плацкарты в Укрзализныци могут исчезнуть

– Если ситуация не изменится, то уже через 3 – 4 года надо будет списать 1700 вагонов, причем, почти все плацкартные. Укрзализныця уменьшит предложение билетов в три раза. И такой приемлемый способ передвижения – плацкарт – может вообще исчезнуть. И это уже вопрос не к Укрзализныци, а к правительству.

Больше о том, почему могут исчезнуть плацкартные вагоны – читайте здесь

Тарифы в Укрзализныци

– Проблема, что тарифы ниже, чем себестоимость – не уникальна. Такая же проблема в странах ЕС, но принципиальным отличием является то, украинское правительство оставляет один на один УЗ с этой проблемой, тогда как в Европе есть дотации, которые позволяют компенсировать недополученный доход.

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