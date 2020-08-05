Про те, чи вистачить Володимиру Зеленському грошей на будівництво доріг та коли зникнуть плацкарти в Україні – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

Також в ефірі 24 каналу Кава розповів, чому інвестори відмовляються розвивати бізнес в Україні.

Велике будівництво доріг в Україні

– Без нормальних доріг не буде сучасної економіки. Я знаю кілька прикладів, коли інвестори приїжджали в Україну, доїжджали до місця, де планували будувати завод, і казали: "Дуже дякуємо, ми поїхали назад".

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– Таке було кілька років тому у Хмельницькій області. Німці прилетіли у Львів, звідти їхали 6 годин у Хмельницьку область. Вони подивилися і сказали, що не готові інвестувати в завод, до якого немає можливості доїхати.

– В нас склалась негативна практика, коли компанії не можуть отримувати достатній прибуток для своєї роботи, якщо вони будуть використовувати всі ціни, які прописані. До прикладу, зарплата працівника, згідно норм Міністерства регіонального розвитку, має складати не більше, ніж 3 тисячі гривень. Саме тому дорожні компанії не можуть знайти працівників.



Олександр Кава / Фото 24 канал

– Саме тому часто додатковий прибуток закладається у матеріали, які компанія купує. У Європі, до прикладу, державу взагалі не цікавить, за скільки компанія купує матеріали чи платить співробітникам. Нам треба рухатись у цьому напрямку.

– Володимир Зеленський не є професійним політиком. Йому хочеться бачити результат, який дійсно видно. Не безліч документів, які показують досягнення, а в реальній ситуації цього немає.

Плацкарти в Укрзалізниці можуть зникнути

– Якщо ситуація не зміниться, то вже за 3 – 4 роки треба буде списати 1700 вагонів, при чому, майже всі плацкартні. Укрзалізниця зменшить пропозицію квитків утричі. І такий найприйнятніший спосіб пересування – плацкарт – може взагалі зникнути. І це вже питання не до Укрзалізниці, а до уряду.

Більше про те, чому можуть зникнути плацкартні вагони – читайте тут

Тарифи в Укрзалізниці

– Проблема, що тарифи нижчі, ніж собівартість – не унікальна. Така ж проблема є в країнах ЄС, але принциповою відмінністю є те, український уряд залишає сам на сам УЗ із цією проблемою, тоді коли в Європі є дотації, які дозволяють компенсувати недоотриманий дохід.

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