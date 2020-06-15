Большой переезд: на Радио МАКСИМУМ стартовало новое утреннее шоу
Самое безумное шоу Люкс ФМ "Шо у Белли" переехало на Радио МАКСИМУМ! Отныне по будням с 7:00 до 10: 00 страна будет просыпаться вместе с Беллой Огурцовой и Артуром Адамовым в новом утреннем шоу "Ранок на МАКСИМУМ".
Приколы, шутки, новости, актуальная информация о пробках, советах, играх и подарках, а что еще ждет слушателей Радио МАКСИМУМ, рассказывает Белла Огурцова:
"Что ждет слушателей Радио Максимум в новом утреннем шоу "Ранок на МАКСИМУМ"? Да ничего серьезного! Только трехчасовой позитив, умноженный на хорошее настроение в турборежиме и отбитые (в хорошем смысле этого слова) на всю голову ведущие! Здесь Вас никто не будет нагружать насущными проблемами и философскими вопросами о смысле бытия, потому что это территория позитивных эмоций и взорваться здесь можно только от смеха! Игры, смешные гороскопы, прикольные рубрики, хорошие новости, обзор звездных инстаграмов – и это лишь малый список того, что ждет Вас в шоу "Ранок на МАКСИМУМ" с Беллой Огурцовой и Артуром Адамовым".
Расписание шоу "Ранок на МАКСИМУМ" с Беллой Огурцовой и Артуром Адамовым
В эфире с 15 июня, с понедельника по пятницу 7:00 – 10:00.
Где слушать Радио МАКСИМУМ
- Киев – 94,2
- Львов – 102,1
- Одесса – 107,4
- Харьков – 104,0
- Ивано-Франковск – 104,7
- Тернополь – 88,1
- Запорожье – 101,8
- Ровно – 90,0
- Луцк – 88,7
- Кропивницкий – 104,2
- Черкассы – 101,0
- Полтава – 92,4
- Славское – 102,1
- Днепр – 107,7
- Александрия – 107,6