Самое безумное шоу Люкс ФМ "Шо у Белли" переехало на Радио МАКСИМУМ! Отныне по будням с 7:00 до 10: 00 страна будет просыпаться вместе с Беллой Огурцовой и Артуром Адамовым в новом утреннем шоу "Ранок на МАКСИМУМ".

Приколы, шутки, новости, актуальная информация о пробках, советах, играх и подарках, а что еще ждет слушателей Радио МАКСИМУМ, рассказывает Белла Огурцова:

"Что ждет слушателей Радио Максимум в новом утреннем шоу "Ранок на МАКСИМУМ"? Да ничего серьезного! Только трехчасовой позитив, умноженный на хорошее настроение в турборежиме и отбитые (в хорошем смысле этого слова) на всю голову ведущие! Здесь Вас никто не будет нагружать насущными проблемами и философскими вопросами о смысле бытия, потому что это территория позитивных эмоций и взорваться здесь можно только от смеха! Игры, смешные гороскопы, прикольные рубрики, хорошие новости, обзор звездных инстаграмов – и это лишь малый список того, что ждет Вас в шоу "Ранок на МАКСИМУМ" с Беллой Огурцовой и Артуром Адамовым".

Расписание шоу "Ранок на МАКСИМУМ" с Беллой Огурцовой и Артуром Адамовым

В эфире с 15 июня, с понедельника по пятницу 7:00 – 10:00.

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