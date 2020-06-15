Найшаленіше шоу Люкс ФМ "Шо у Белли" переїхало на Радіо МАКСИМУМ! Відтепер по буднях з 7:00 до 10:00 країна буде прокидатися разом з Беллою Огурцовою та Артуром Адамовим у новому ранковому шоу "Ранок на МАКСИМУМ".

Приколи, жарти, новини, актуальна інформація про затори, поради, ігри та подарунки, а що ще чекає на слухачів Радіо МАКСИМУМ, розповідає Белла Огурцова:

"Що чекає слухачів Радіо Максимум в новому ранковому шоу "Ранок на Максимум"? Та нічого серйозного! Тільки тригодинний позитив, помножений на гарний настрій в турборежимі і відбиті (в хорошому сенсі цього слова) на всю голову ведучі! Тут Вас ніхто не буде навантажувати насущними проблемами і філософськими питаннями про сенс буття, тому що це територія позитивних емоцій і вибухнути тут можна тільки від сміху! Ігри, смішні гороскопи, прикольні рубрики, хороші новини, огляд зіркових Інстаграмів – і це лише малий перелік того, що чекає Вас в шоу "Ранок на Максимум" з Белою Огурцовою і Артуром Адамовим".

Розклад шоу "Ранок на МАКСИМУМ" з Беллою Огурцовою та Артуром Адамовим

В ефірі з 15 червня, з понеділка по п'ятницю 7:00 – 10:00.

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