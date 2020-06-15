Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
Найшаленіше шоу Люкс ФМ "Шо у Белли" переїхало на Радіо МАКСИМУМ! Відтепер по буднях з 7:00 до 10:00 країна буде прокидатися разом з Беллою Огурцовою та Артуром Адамовим у новому ранковому шоу "Ранок на МАКСИМУМ".
Приколи, жарти, новини, актуальна інформація про затори, поради, ігри та подарунки, а що ще чекає на слухачів Радіо МАКСИМУМ, розповідає Белла Огурцова:
"Що чекає слухачів Радіо Максимум в новому ранковому шоу "Ранок на Максимум"? Та нічого серйозного! Тільки тригодинний позитив, помножений на гарний настрій в турборежимі і відбиті (в хорошому сенсі цього слова) на всю голову ведучі! Тут Вас ніхто не буде навантажувати насущними проблемами і філософськими питаннями про сенс буття, тому що це територія позитивних емоцій і вибухнути тут можна тільки від сміху! Ігри, смішні гороскопи, прикольні рубрики, хороші новини, огляд зіркових Інстаграмів – і це лише малий перелік того, що чекає Вас в шоу "Ранок на Максимум" з Белою Огурцовою і Артуром Адамовим".
Розклад шоу "Ранок на МАКСИМУМ" з Беллою Огурцовою та Артуром Адамовим
В ефірі з 15 червня, з понеділка по п'ятницю 7:00 – 10:00.
Де слухати Радіо МАКСИМУМ
- Київ – 94,2
- Львів – 102,1
- Одеса – 107,4
- Харків – 104,0
- Івано-Франківськ – 104,7
- Тернопіль – 88,1
- Запоріжжя – 101,8
- Рівне – 90,0
- Луцьк – 88,7
- Кропивницький – 104,2
- Черкаси – 101,0
- Полтава – 92,4
- Славське – 102,1
- Дніпро – 107,7
- Олександрія – 107,6