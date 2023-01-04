Об этом в эфире национального телемарафона заявил начальник объединенного координационного штаба Таврического направления Евгений Ерин. По его словам, острова в устье Днепра в Херсонской области сейчас являются серой зоной.

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Когда Украина будет контролировать острова

Евгений Ерин объяснил, что острова в Херсонской области сейчас не контролируют ни украинские войска, ни оккупанты. Украинские воины пытаются проходить наши острова и проводить определенные операции, однако о контроле говорить невозможно. Это касается и Большого Потёмкинского острова, о котором в сети говорят уже несколько дней.

Начальник координационного штаба пояснил, что вернуть контроль над островами можно только после деоккупации левого берега Херсонской области. Если попытаться установить контроль над ними сейчас, это приведет к неоправданным потерям.

В настоящее время это (контроль над островами – 24 канал) не совсем целесообразно, ведь острова просматриваются, простреливаются и любые более или менее крупные скопления живой силы с любой стороны будут просто уничтожены. В настоящее время это просто не целесообразно,

– заявил Ерин.

Интересно, что на карте DeepStateMap острова в устье Днепра в Херсонской области никогда не были обозначены как оккупированные территории. То есть, это еще одно подтверждение слов о том, что ни одна сторона не контролирует эту территорию. Острова в Херсонской области: карта

Как в ВСУ ранее комментировали флаг на Большом Потемкинском острове

Вечером 2 января 2023 по сети разлетелось видео украинского военного, который установил наш государственный флаг на острове Большой Потемкинский в Херсонской области.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что радоваться пока рано. Но наш флаг на острове является сигналом для врага о том, что острова на Херсонщине – украинская земля. Кроме того, по ее словам, флаг также и про необратимость тех процессов, которые запланировали в ВСУ. Однако говорить об освобождении еще рано и достаточно рискованно, ведь подобные сообщения могут повлиять на ход военной операции.