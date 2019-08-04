"Большой брат" смотрит: за аномалиями в Верховной Раде присмотрит искусственный интеллект

Специальное программное обеспечение на основе технологии искусственного интеллекта будет отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов. Таким образом "Слуга народа" стремится предотвратить политическую коррупцию.

В команде "Слуги народа" эту систему назвали "Большой брат", как сообщил Давид Арахамия (предполагаемый лидер фракции пропрезидентской политсилы в парламенте), пишет "Интерфакс".

К теме: В "Слуге народа" определились, кто возглавит фракцию в новом парламенте

Арахамия не указал компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как именно будет работать программа и для чего ее введут.

Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить,

– сказал Арахамия

Он пояснил, что во фракции (тем более, такой большой, какой будет "Слуга народа") будут формироваться группы депутатов по интересам – и это естественно. Технологии искусственного интеллекта призваны помочь избежать "рисковых групп".



Давид Арахамия – четвертый номер избирательного списка "Слуги народа", предприниматель, волонтер

"Как это работает? Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, и выявляет паттерны. Все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют немного по другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а если голосование отличается от обычного", – рассказал будущий лидер фракции.

Система говорит: "Вот эти люди – разбирайтесь". Она не классифицирует причину, а указывает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией. Будет система "Большой брат" следить за аномалиями,

– сказал Арахамия.

На что намекает название "Большой брат"? У понятия "Большой Брат" есть много значений, но все они происходят от персонажа романа Джорджа Оруэлла "1984". В романе это единоличный лидер государства Океания и партии "Ангсоц". "Большой Брат наблюдает за тобой" – одна из центральных метафор книги, ведь в Океании государство установило тотальный контроль и слежку за людьми.



Также "Большой Брат" – это популярное в мире реалити-шоу, вдохновленное книгой Оруэлла, где зрители наблюдали за жизнью определенных (обычных или популярных) людей в замкнутом пространстве.



​"Большим Братом" называют и системы перекрестного видеонаблюдения, установленные во многих городах мира для предотвращения преступлений или быстрого обнаружения преступников.