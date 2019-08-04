"Великий брат" дивиться: за аномаліями у Верховній Раді наглядатиме штучний інтелект

Спеціальне програмне забезпечення на основі технології штучного інтелекту буде відстежувати аномалії під час голосувань народних депутатів. У такий спосіб "Слуга народу" прагне запобігти політичній корупції.

У команді "Слуги народу" цю систему назвали "Великий брат", як повідомив Давид Арахамія (ймовірний лідер фракції пропрезидентської політсили у парламенті), пише "Інтерфакс".

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Арахамія не вказав компанію, яка займається реалізацією проекту, але розповів, як саме працюватиме програма і для чого її запровадять.

Будуть, напевно, спроби корупції в групах. Є такі традиції парламентські. Наше завдання – з ними боротися. Штучний інтелект має їх виловити,

– сказав Арахамія

Він пояснив, що у фракції (тим більше, такій великій, якою буде "Слуга народу") формуватимуться групи депутатів за інтересами – і це природно. Технології штучного інтелекту покликані допомогти уникнути "ризикових груп".



Давид Арахамія – четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець, волонтер

"Як це працює? Система безперервно аналізує голоси, результати голосування, і виявляє патерни. Всі аномалії від патернів підсвічує. Умовно кажучи, ви два місяці голосували так, а потім раптово дев'ять осіб голосують за трошки іншим сценарієм. Не в тому сенсі, що не всі, як один, а якщо голосування відрізняється від звичайного", – розповів майбутній лідер фракції.

Система каже: "Ось ці люди – розбирайтеся". Вона не класифікує причину, а вказує на аномалію. А тепер бери й працюй з цією аномалією. Буде система "Великий брат" наглядати за аномаліями,

– сказав Арахамія.

На що натякає назва "Великий брат"? У поняття "Великий Брат" є багато значень, але всі вони походять від персонажа роману Джорджа Орвелла "1984". У романі це одноосібний лідер держави Океанія і партії "Ангсоцу". "Великий Брат спостерігає за тобою" – одна з центральних метафор книги, адже в Океанії держава встановила тотальний контроль та стеження за людьми.



Також "Великий Брат" – це популярне у світі реаліті-шоу, натхненне книгою Орвелла, де глядачі спостерігали за життям певних (пересічних або популярних) людей у замкненому просторі.



"Великим Братом" називають і системи перехресного відеонагляду, встановлені у багатьох містах світу для запобігання злочинам або швидкому виявленню злочинців.