Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев

Существует множество фильмов об авантюристах и разнообразных грандиозных аферах. Еще большая часть из них основана на реальных событиях. Предлагаем Вашему вниманию семь самых популярных лент о денежных махинациях, где прототипами выступили реальные герои.

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"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Режиссер Мартин Скорсезе снял эту ленту в 2013 году. Ее сюжет вращается вокруг брокера Джордана Белфорта, которого прекрасно сыграл Леонардо Ди Каприо. Правда, человек с таким именем существовал и в реальной жизни. В 90-х годах прошлого века тот отметился значительными манипуляциями с рынком ценных бумаг, в частности отмыванием денег через оффшорные счета, и организацией торговли дешевыми акциями. В итоге его осудили за мошенничество и он провел 22 месяца в тюрьме.

"Поймай меня, если сможешь" (2002)

Снова Лео Ди Каприо играет утонченного мошенника, однако на этот раз фильм снял Стивен Спилберг. "Поймай меня, если сможешь" – экранизация реальных историй из жизни Фрэнка Эбигнейла-младшего, жившего в 60-годах прошлого века. На протяжении своего взрослого 21 года Фрэнк успел сменить множество профессий – он был и пилотом пассажирского лайнера, и врачом. А все благодаря умелой подделке документов. В итоге это приводит к тысячам фальшивых чеков и заработанных с помощью такого мошенничества миллионов долларов.

"Аферист" (1999)

Свое творение Джеймс Дирден основал на книге Ника Нилсона, где тот рассказал о том, как с помощью финансовых махинаций сумел обогатиться на значительную сумму денег и обанкротить банк "Берингз". Режиссер даже не стал менять имя главного героя, а на эту роль пригласил молодого Юэна Мак-Грегора. В самом же фильме говорится о сообразительном молодом человеке, который стал сотрудником одного из уважаемых банков: здесь он начинает заниматься торговлей на бирже и учетом активов. Заработав огромную сумму денег и получив заслуженное уважение, Ник теряет голову и совершает кучу ошибок, что приводят к полному банкротству финучреждения. Следовательно, монументальный банк, который простоял более 200 лет и даже выдержал Великую депрессию и две мировые войны, продали нидерландцам лишь за 1 фунт стерлингов.

"Игра на понижение" (2015)

Лента Адама Маккея рассказывает о том, как группа упорных и мудреных ребят пытается заработать деньги на упадке американского рынка ипотечных кредитов. И такая история случилась на самом деле. В частности, в 2007-2008 годах несколько умников своим даром предвидения заработали себе неплохие деньги. Одним из главных в этой банде выступает герой Кристиана Бейла – именно он первым спрогнозировал грядущий крах банковской системы.

"Банкиры Бога" (2002)

События в ленте Джузеппе Феррары разворачиваются в Ватикане. Как выяснилось, на территории самой маленькой страны в мире и центра католической церкви состоялась не одна сногсшибательная операция по отмыванию денег мафии. Весь сюжет картины "Банкиры Бога" является завязанным на реальных фактах из жизни Роберто Кальви, который после банкротства здешнего крупнейшего банка, где он был главой, повесился под мостом в Лондоне. Но в официальную версию самоубийства банкира Бога, как нарекли Кальви, никто не поверил – большинство считало, что это дело рук мафии. Собственно во время расследования этого дела и выходят на поверхность подробности грязных дел с участием верхушки надрелигиозного Ватикана.

"Инсайдеры" (2010)

Лента-расследование Чарльза Фергюсона рассказывает о нехудожественной стороне финансового кризиса, поразившего мир в 2008 году. Тогда миллионы людей потеряли огромные суммы, а кое-кто лишился не только собственных сбережений, но и даже работы и жилья. Сам фильм состоит из интервью известных банкиров, политиков и финансистов. В частности, здесь можно увидеть таких известных личностей, как Джордж Буш-младший и Барак Обама, а закадровый текст читает Мэтт Дэймон.

"Двадцать одно" (2008)

Режиссер Роберт Лукетич снял свою работу на основе бестселлера Бена Мезрича "Удар по казино. Как сорвать куш", вышедшего в 2003 году. Сам фильм рассказывает о том, как команда из пяти студентов Массачусетского технологического института под руководством бывшего игрока, ныне респектабельного преподавателя высшей математики с элементами теории вероятностей, в течение 12 недель пытается опустошить несколько казино в Лас-Вегасе. Для этого они разработали план, с помощью которого вероятность выигрыша во время игры в блэкджек увеличивается в несколько раз.

На самом деле такая история происходила в США на рубеже 2000-х. Тогда кучка студентов-вундеркиндов под руководством преподавателя вуза обчистили несколько игровых залов, чем изрядно разозлили едва ли не весь Лас-Вегас. Также известно, что в 1960-х годах прототип профессора Микки Росса – Клод Шеннон – создал аналоговый вычислительный прибор размером с пачку сигарет, куда надо было вводить информацию о скорости вращения колеса рулетки, – в итоге это помогало игроку "правильно" сделать ставку.