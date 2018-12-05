Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв

Існує безліч фільмів про авантюристів і різноманітні грандіозні афери. Ще велику частину з них засновано на реальних подіях. Пропонуємо Вашій увазі сім найпопулярніших стрічок про грошові махінації, де прототипами виступили реальні герої.

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"Вовк з Уолл-стріт" (2013)

Режисер Мартін Скорсезе зняв цю стрічку у 2013 році. Її сюжет обертається навколо брокера Джордана Белфорта, якого прекрасно зіграв Леонардо Ді Капріо. Щоправда, людина з таким ім’ям існувала і в реальному житті. У 90-х роках минулого століття той відзначився значними маніпуляціями з ринком цінних паперів, зокрема відмиванням грошей через офшорні рахунки, і організацією торгівлі дешевими акціями. У підсумку його засудили за шахрайство та він провів 22 місяці у в'язниці.

"Спіймай мене, якщо зможеш" (2002)

Знову Лео Ді Капріо грає витонченого шахрая, проте цього разу фільм зняв Стівен Спілберг. "Спіймай мене, якщо зможеш" – екранізація реальних історій із життя Френка Ебігнейла-молодшого, що жив у 60-роках минулого століття. Упродовж свого дорослого 21 року Френк устиг змінити безліч професій – зокрема, він був і пілотом пасажирського лайнера, і лікарем. А все завдяки умілій підробці документів. У підсумку це призводить до тисяч фальшивих чеків і зароблених за допомогою такого шахрайства мільйонів доларів.

"Аферист" (1999)

3

Своє творіння Джеймс Дірден заснував на книзі Ніка Нілсона, де той розповів про те, як за допомогою фінансових махінацій зумів збагатитися на значну суму грошей і зробити банкротом банк "Берінгз". Режисер навіть не став змінювати ім’я головного героя, а на цю роль запросив молодого Юена Мак-Грегора. У самому ж фільмі мовиться про кмітливого молодого чоловіка, який став співробітником одного із шанованих банків: тут він починає займатися торгівлею на біржі та обліком активів. Заробивши величезну суму грошей і отримавши заслужену повагу, Нік втрачає голову та припускається купи помилок, що призводять до повного банкрутства фінустанови. Відтак, монументальний банк, який простояв понад 200 років і навіть витримав Велику депресію та дві світові війни, продали нідерландцям лише за 1 фунт стерлінгів.

"Гра на пониження" (2015)

Стрічка Адама Маккея розповідає про те, як група наполегливих і метикуватих хлопців намагається заробити гроші на занепаді американського ринку іпотечних кредитів. І така історія трапилася насправді. Зокрема, у 2007-2008 роках кілька розумників своїм даром передбачення заробили собі непогані гроші. Одним із головних у цій банді виступає герой Крістіана Бейла – саме він першим спрогнозував прийдешній крах банківської системи.

"Банкіри Бога" (2002)

Події у стрічці Джузеппе Феррари розгортаються у Ватикані. Як з’ясувалося, на території найменшої країни у світі та центру католицької церкви відбулася не одна карколомна операція щодо відмивання грошей мафії. Увесь сюжет картини «Банкіри Бога» є зав’язаним на реальних фактах з життя Роберто Кальві, який після банкрутства тутешнього найбільшого банку, де він був головою, повісився під мостом у Лондоні. Але в офіційну версію самогубства банкіра Бога, як нарекли Кальві, ніхто не повірив – більшість вважала, що це справа рук мафії. Власне під час розслідування цієї справи і виходять на поверхню подробиці брудних справ за участю верхівки надрелігійного Ватикану.

"Інсайдери" (2010)

Стрічка-розслідування Чарльза Фергюсона розповідає про нехудожній бік фінансової кризи, що вразила світ у 2008 році. Тоді мільйони людей втратили величезні суми, а дехто позбувся не лише власних заощаджень, а і навіть роботи та житла. Сам фільм складається з інтерв'ю відомих банкірів, політиків і фінансистів. Зокрема, тут можна побачити таких відомих особистостей, як Джордж Буш-молодший і Барак Обама, а закадровий текст читає Метт Деймон.

"Двадцять одне" (2008)

Режисер Роберт Лукетіч зняв свою роботу на основі бестселлера Бена Мезріча "Удар по казино. Як зірвати куш", що вийшов у 2003 році. Сам фільм розповідає про те, як команда з п'яти студентів Массачусетського технологічного інституту під керівництвом колишнього гравця, а нині респектабельного викладача вищої математики з елементами теорії ймовірностей, упродовж 12 тижнів намагається спустошити кілька казино у Лас-Вегасі. Для цього вони розробили план, за допомогою якого ймовірність виграшу під час гри у блекджек збільшується в кілька разів.

Насправді така історія відбувалась у США на зламі 2000-х. Тоді купка студентів-вундеркіндів під проводом викладача вишу обчистили кілька ігрових залів, чим неабияк розізлила ледь не весь Лас-Вегас. Також відомо, що у 1960-х роках прототип професора Міккі Росса – Клод Шеннон – створив аналоговий обчислювальний пристрій розміром з пачку сигарет, куди треба було вводити інформацію про швидкість обертання колеса рулетки, – у підсумку це допомагало гравцеві "правильно" зробити ставку.