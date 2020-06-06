Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассматривает вопрос выхода страны из ВОЗ. Поводом стало предупреждение организации о чрезмерной поспешности в ослаблении карантина.

В ВОЗ считают ситуацию в Бразилии угрожающей

Основным критерием для снятия ограничений является замедление темпов распространения коронавируса, заявила на пресс-конференции представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пишет Swarajyamag.

Читайте также Антирекорд в Бразилии: за сутки в стране умерло более 1 300 пациентов с COVID-19

Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое-глубокое беспокойство,

– отметила Харрис.

Ведь там эпидемия только набирает обороты. Харрис призвала не спешить в снятии ограничений.

Бразилия отреагировала угрозами

Болсонару в ответ заявил, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ. И добавил, что все может изменить, если ВОЗ перестанет быть "партизанской политической организацией".

Бразильский президент убежден, что COVID-19 не более опасен, чем обычный грипп. Он выступает против введения в стране жестких карантинных мер.

Коронавирус в Бразилии: основное