Критическая ситуация с COVID-19 в Бразилии: почему Болсонару грозится выйти из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассматривает вопрос выхода страны из ВОЗ. Поводом стало предупреждение организации о чрезмерной поспешности в ослаблении карантина.
В ВОЗ считают ситуацию в Бразилии угрожающей
Основным критерием для снятия ограничений является замедление темпов распространения коронавируса, заявила на пресс-конференции представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пишет Swarajyamag.
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Эпидемия, вспышка болезни в Латинской Америке вызывает глубокое-глубокое беспокойство,
– отметила Харрис.
Ведь там эпидемия только набирает обороты. Харрис призвала не спешить в снятии ограничений.
Бразилия отреагировала угрозами
Болсонару в ответ заявил, что Бразилия рассмотрит вопрос о выходе из ВОЗ. И добавил, что все может изменить, если ВОЗ перестанет быть "партизанской политической организацией".
Бразильский президент убежден, что COVID-19 не более опасен, чем обычный грипп. Он выступает против введения в стране жестких карантинных мер.
Коронавирус в Бразилии: основное
- Страна занимает вторую строчку по количеству инфицированных коронавирусом.
- По состоянию на 6 июня там зафиксировали 646 тысяч заражений COVID-19. От болезни умерли 35 тысяч человек, выздоровели 302 тысячи.
- Несмотря на статистику, некоторые бразильские лидеры, в том числе и Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантина будут более тяжелыми, чем потери от коронавируса.