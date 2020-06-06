Критична ситуація з COVID-19 у Бразилії: чому Болсонару погрожує вийти з ВООЗ
Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що розглядає питання виходу країни з ВООЗ. Приводом стало попередження організації про надмірну поспішність у послабленні карантину.
У ВООЗ вважають ситуацію у Бразилії загрозливою
Основним критерієм для зняття обмежень є уповільнення темпів поширення коронавірусу, заявила на пресконференції представниця ВООЗ Маргарет Харріс, пише Swarajyamag.
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Епідемія, спалах хвороби в Латинській Америці викликає глибоке-глибоке занепокоєння,
– наголосила Харріс.
Адже там епідемія лише набирає обертів. Харріс закликала не поспішати у знятті обмежень.
Бразилія відреагувала погрозами
Болсонару у відповідь заявив, що Бразилія розгляне питання про вихід з ВООЗ. Та додав, що все може змінити, якщо ВООЗ перестане бути "партизанською політичною організацією".
Бразильський президент переконаний, що COVID-19 не більш небезпечний, ніж звичайний грип. Він виступає проти введення в країні жорстких карантинних заходів.
Коронавірус у Бразилії: основне
- Країна посідає другу сходинку за кількістю інфікованих коронавірусом.
- Станом на 6 червня там зафіксували 646 тисяч заражень COVID-19. Від недуги померли 35 тисяч людей, одужали 302 тисячі.
- Попри статистику, деякі бразильські лідери, зокрема й Болсонару, продовжують наполягати на тому, що економічні наслідки від карантину будуть важчими, ніж втрати від коронавірусу.