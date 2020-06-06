Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що розглядає питання виходу країни з ВООЗ. Приводом стало попередження організації про надмірну поспішність у послабленні карантину.

У ВООЗ вважають ситуацію у Бразилії загрозливою

Основним критерієм для зняття обмежень є уповільнення темпів поширення коронавірусу, заявила на пресконференції представниця ВООЗ Маргарет Харріс, пише Swarajyamag.

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Епідемія, спалах хвороби в Латинській Америці викликає глибоке-глибоке занепокоєння,

– наголосила Харріс.

Адже там епідемія лише набирає обертів. Харріс закликала не поспішати у знятті обмежень.

Бразилія відреагувала погрозами

Болсонару у відповідь заявив, що Бразилія розгляне питання про вихід з ВООЗ. Та додав, що все може змінити, якщо ВООЗ перестане бути "партизанською політичною організацією".

Бразильський президент переконаний, що COVID-19 не більш небезпечний, ніж звичайний грип. Він виступає проти введення в країні жорстких карантинних заходів.

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