Болтон назвал условия для снятия антироссийских санкций США

Антироссийские санкции останутся до того момента, пока Россия не продемонстрирует изменения в своей политике.

Об этом советник Президена США Джон Болтон заявил на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

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"Что касается санкций США против России – санкции остаются в силе и будут оставаться в силе до того момента, пока не наступят определенные изменения в поведении России", – заявил советник Трампа.

Джон Болтон добавил, что под санкциями находятся отдельные физические лица России из-за незаконного использования химического оружия в Великобритании.

"Сейчас мы должны провести 90-дневный просмотр, прекратила ли Россия химическую программу и удовлетворила ли требования международных инспекторов. Мы рассматриваем, что нужно сделать, каковы наши обязательства", – сказал политический деятель США.

Болтон подчеркнул, что за последние несколько недель были введены дополнительные санкции, некоторые из них связаны с КНДР относительно незаконной торговли.