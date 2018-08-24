Болтон назвав умови для зняття антиросійських санкцій США

Антиросійські санкції залишаться до того моменту, поки Росія не продемонструє зміни в своїй політиці.

Про це радник президена США Джон Болтон заявив на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

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"Що стосується санкцій США проти Росії – санкції залишаються в силі та будуть залишатися в силі до того моменту, поки не настануть певні зміни в поведінці Росії", – заявив радник Трампа.

Джон Болтон додав, що санкції наклали на окремих фізичних осіб Росії через незаконне використання хімічної зброї в Великобританії.

"Зараз ми повинні провести 90-денний перегляд, чи припинила Росія хімічну програму та задовольнила вимоги міжнародних інспекторів. Ми розглядаємо, що потрібно зробити, якими є наші зобов'язання", – сказав політичний діяч США.

Болтон наголосив, що за останні кілька тижнів були введені додаткові санкції, деякі з них пов'язані з КНДР щодо незаконної торгівлі.