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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Болтон назвав умови для зняття антиросійських санкцій США

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Джон Болтон
Джон Болтон / Фото з відкритих джерел

Антиросійські санкції залишаться до того моменту, поки Росія не продемонструє зміни в своїй політиці.

Про це радник президена США Джон Болтон заявив на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

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"Що стосується санкцій США проти Росії – санкції залишаються в силі та будуть залишатися в силі до того моменту, поки не настануть певні зміни в поведінці Росії", – заявив радник Трампа.

Джон Болтон додав, що санкції наклали на окремих фізичних осіб Росії через незаконне використання хімічної зброї в Великобританії.

"Зараз ми повинні провести 90-денний перегляд, чи припинила Росія хімічну програму та задовольнила вимоги міжнародних інспекторів. Ми розглядаємо, що потрібно зробити, якими є наші зобов'язання", – сказав політичний діяч США.

Болтон наголосив, що за останні кілька тижнів були введені додаткові санкції, деякі з них пов'язані з КНДР щодо незаконної торгівлі.

 

Теги: Новини Росії Новини США Новини політики Дональд Трамп Санкції
Джерело: 24 Канал
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