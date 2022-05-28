Он погиб из-за артобстрела России 21 апреля. Однако только сейчас тело смогли отправить на судебно медицинскую экспертизу.

Стоит прочесть Харьковщину постоянно обстреливают: в Слатино погибла женщина

Как погиб мужчина

Человек стоял в очереди за гуманитарной помощью. Тогда и произошла трагедия. С погибшим могли проститься родственники. Они уехали после того, как похоронили своего родного человека.

О внучке рассказала его бабушка Екатерина Данильченко. Он чуть-чуть не дожил до ее 85-летия.

Приехала гуманитарная помощь. Он ушел с братом. Упал сразу, брат к нему – а он уже убит. Такая дыра насквозь в спину,

– рассказала бабушка.

Она объяснила, что похоронить внука не было возможности из-за постоянных обстрелов: "Бомбардировка была ужасная".

У мужчины остались маленькие дети

У убитого русскими военными мужчины осталось две дочери – 5 и 9 лет. Пока населенный пункт был под оккупацией – семья пряталась в погребах и уехала только тогда, когда произошла трагедия. Вернулись в родную деревню примерно 10 дней назад.

Бабушка рассказала о смерти внука, которого убили россияне: смотрите видео



Отметим, что следователи задокументировали факт гибели мужчины и открыли уголовное производство .

На Харьковщине – много работ по эксгумации

На освобожденных территориях необходимо производить большое количество таких работ. Руководитель Харьковской окружной прокуратуры Александр Ильенков рассказал, что есть определенные результаты причин смерти людей:

вследствие прямого попадания танкового снаряда;

вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда;

из-за попадания автоматического оружия.

Еще минимум 4 эксгумации предстоят в ближайшее время. Однако с семьями связаться проблематично – они уехали и не отвечают на телефонные звонки.

Есть еще несколько случаев, когда люди похоронены прямо на кладбище. Там, скорее всего, эксгумация не будет. Оставят тела так, как есть, только зафиксируют преступления кафиров.

Харьковские следователи документируют военные преступления российских кафиров / Фото Национальной полиции

Заметим, что кафиры продолжают обстреливать Харьковскую область. Из-за вражеских ударов 27 мая в поселке Слатино погибла женщина, также есть пострадавшие.

Из-за массовых обстрелов захватчиков начинаются ряды пожаров. К примеру, началось возгорание в Малой Даниловке. Не исчезает интерес кафиров и к самому Харькову – город беспощадно обстреливают.