Война в Украине для оккупанта стала последней. До этого он неоднократно участвовал в российской агрессии на территории других стран.

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Под руководством Сергея Волынца оккупанты фактически бомбили всю Украину. Однако российский майор добомбился и получил свое и за нашу страну, и за Грузию, и за Сирию.

Хотя этому орку повезло больше, чем другим. Он вошел в список тех "минимальных потерь", которые признала Россия, поэтому его повезли домой.

Потери оккупантов по состоянию на утро 24-го дня войны: смотрите видео